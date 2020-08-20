Güleda'nın katil zanlısına müebbet hapis cezası

Isparta'da üniversite öğrencisi Güleda Cankel'i (19) bıçaklayarak öldüren eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan'ın 'tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın 4. duruşması görüldü.

Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Zafer Pehlivan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşma salonuna korona virüs tedbirleri kapsamında taraf avukatları, Güleda Cankel'in babası Mustafa Cankel ve aile yakınları dışında kimse alınmazken, kadın platformları temsilcileri de adliyeye gelerek, duruşmayı dışarıdan takip etti.

Duruşmada mahkeme heyeti başkanı, kararını açıklamadan önce sanık Zafer Pehlivan'a son kez söz verdi. Pehlivan, son söz olarak sadece ailesinden özür dilemek istediğini söyledi.

Daha sonra kararını açıklayan mahkeme, Zafer Pehlivan'a kasten adam öldürme suçundan müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme, sanığın cezası için herhangi bir indirim uygulamadı.

“Beklemediğimiz bir kararla karşılaştık”

Cankel ailesinin avukatı Alev Öztürk, duruşmada beklemedikleri bir kararla karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Mahkeme heyetinin mevcut durumu tasarlama yönünden yeterli bulmadığına değinen Öztürk, “Sadece kasten adam öldürme suçundan müebbet hapis cezasına hükmetti. Bizim açımızdan kabul edilebilir bir karar değil. Çünkü dosyadaki mevcut durum 17 saatlik sistematik bir şekilde işkenceye tabi tutması, alıkoyması, telefonunu kırması, defalarca darp etmesi, defalarca öldürmeye teşebbüs etmesi, bu polis kayıtlarına da yansımış somut delillerdir. Kaldı ki öncesinde bu cinayeti tasarlayarak işlediğini kendi el yazısıyla yazdığı mektuba rağmen ne yazık ki tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasına hükmedilemedi” diye konuştu.

Ali Serkan Aygün - Numan Büyükünsal

