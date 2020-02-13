“Gülen Samet” için yardım kampanyası

Özel bir şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan ve 7 aylık bebeğine kavuşmayı bekleyen 30 yaşındaki Samet Sarıoğlu, Samsun'da, Ankara'da ve İstanbul'daki uzman doktorlarla görüşerek ameliyat kararı aldığını ancak maddi imkansızlıklardan ötürü ameliyat olamadığını belirtti. Halk arasında “Gülen Samet” olarak da tanınan Samet Sarıoğlu İHA muhabirine yaptığı açıklamada, beynindeki tümörün gün geçtikçe büyüdüğünü ifade ederek, “2 yıl önce baş ağrısını ve baş dönmesini şiddetle yaşamaya başladım. Hastaneye gittiğimde kimi doktor tansiyon, kimisi de ilerlemiş sinüzit vakası, dedi. Hastaya doğru teşhis konulmasının ne kadar önemli olduğunu şimdi daha iyi anlıyorum” diye konuştu.

Beynindeki tümörün sinir dokularına yakın olduğundan ötürü istemsiz hareketlerde bulunduğunu vurgulayan Sarıoğlu, “Dengemi kaybetmiş durumdayım. Oturduğum yerden bir an kalkıp karşı koltuğa geçiyorum. Bunu farkında olmadan yapıyorum. Vücudumun sol tarafında yarı felç durumu gerçekleştiği için sol kolumda ve sol bacağımda istemsiz hareketler oluşabiliyor. Bunun yanı sıra ani gülmelere de maruz kalabiliyorum” şeklinde konuştu.

“Tek ümidimiz ameliyat”

Şehir şehir gezerek uzman doktorlarla görüştüklerini belirten 7 aylık hamile eş Sinem Sarıoğlu, doktorlara güvendiklerinin altını çizdi. Sinem Sarıoğlu, kocasının durumuna çok üzüldüğünü ancak asla ümitsizliğe kapılmadığına dikkati çekerek, “Bu hastalıkla mücadele etmenin zor olduğunu biliyorum. Kocamın iyileşmesi için tek ümidimiz ameliyat. Ameliyattan başka çıkar yolumuz yok ancak bizden istenilen rakam çok yüksek. Ameliyatta kullanılacak olan cihazların bedelini ne yazık ki devlet de karşılamıyor. Bizden yalnızca ameliyatta kullanılacak cihazların parasını istediler” dedi.

"8 saatte 17 bin TL toplandı, 60 bin lira gerekli"

Özel hastanedeki doktorların yaklaşık 150 bin TL, devlet hastanesinde ise ilk ameliyat için 60 bin TL istediklerini ifade eden Sinem Sarıoğlu şu şekilde konuştu:

“Böyle bir parayı kendi imkanlarımızda bir araya getirmemiz imkansız. Bu parayı hazırlasak bile bir sonraki ameliyat için ne kadar isteyecekleri belirsiz. Mahalle sakinlerimiz, sevenlerimiz ve ilçedeki hayırseverlerle beraber bir kampanya başlattık. Bankada bir hesap açarak bunu tüm sosyal medya platformlarında paylaşıyoruz. Öğrencisinden iş adamına kadar 7'den 70'e birçok kişi daha ilk günden 17 bin TL yardım gerçekleştirdi. Bizlere destek veren, ameliyat için yardımda bulunan tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum.”

“Terme seni yalnız bırakmaz”

Samet Sarıoğlu'nun hastalığını öğrenerek kendisini evinde ziyaret eden Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç ise ilçedeki hayırseverlere ve iş insanlarına güvendiğini açıkladı. Aileye moral vermek ve durumun detaylarını öğrenmek için Sarıoğlu'nun evine gelen Başkan Ali Kılıç, “Samet kardeşim sen canını sıkma, moralini yüksek tut. Allah'ın izniyle, hemşehrilerimizin de desteğiyle seni ameliyat ettirecek, sağlığına ve ailene kavuşturacağız. Kaymakamlığımızın ve belediyemizin ilgili birimleri gerekli çalışmaları yapmaya başladılar. İnşallah en yakın zamanda seni tekrar sağlıklı şekilde aramızda göreceğiz” dedi.

“En yakın zamanda belirlenen rakama ulaşacağız”

İnsani Yardım Vakfı (İHH) Terme Temsilcisi İsa Şahin, hayırseverlerin Sarıoğlu ailesine küçük ama etkili yardımlarda bulunduğunu kaydederek, “Samet Sarıoğlu kardeşimizi tekrar sağlığına kavuşmuş bir şekilde görmek için mücadelemizi veriyoruz. Kampanyayı başlatalı henüz 24 saat olmamasına rağmen 10 bin lirayı aşmış durumdayız. En yakın zamanda belirlenen rakama ulaşacağız. Samet kardeşimize destek veren başta ailesi olmak üzere tüm hemşehrilerimize teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

İsmail Can Çam