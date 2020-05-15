Güler Sabancı'dan CarrefourSA çalışanlarına tebrik ziyareti

Güler Sabancı,henüz müşteri girişi başlamadan önce marketin hazırlık sürecinde ziyaretini gerçekleştirdi. Salgının ilk gününden itibaren büyük bir özveriyle hem on binlerce ürünü reyonlarda müşterileriyle buluşturan hem de e-ticaret kapsamında gece-gündüz demeden eksiksiz bir şekilde müşterilerinin evine ulaştıran CarrefourSA çalışanları ile sosyal mesafe kuralları çerçevesinde sohbet eden Sabancı, Türkiye'de ilk kez CarrefourSA'nın hayata geçirdiği uygulamalardan dolayı çalışanları kutladı.

“Ülkemiz adına teşekkür ediyoruz, sizlerle gurur duyuyoruz”

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı,“CarrefourSA marketlerinde hijyen kurallarının istisnasız uygulandığını ve gıda güvenliğine verilen önemi ifade eden Güler Sabancı yaptığı konuşmada, “Ülkemiz adına sizlere teşekkür ediyor ve sizlerle gurur duyuyoruz, bu dönemde hepiniz tarih yazdınız” dedi. CarrefourSA'nın sektörde öncü niteliğindeki çalışmalarına, gerçekleştirmiş olduğu hizmetlere değinen Güler Sabancı, tarıma destek lazımsa diyerek yerli üreticiyi desteklemenin, yerel tohum kullanımını yaygınlaştırmanın yüzde 100 yerli ve milli tarım ürünlerini reyonlarda müşteriler ile buluşturmanın önemine değindi.“Dijitalleşen dünyaya ayak uyduran, perakendenin öncüsü CarrefourSA markamız ile e-ticaret operasyonumuzu güçlendiriyor, kapasitemizi her geçen gün müşteri talepleri doğrultusunda artırıyoruz. CRM altyapımızın gücü sayesinde müşterilerimizin ihtiyaçlarını analiz ediyor onlara uygun ürün ve hizmetler sunuyoruz” diye konuştu. İçinde bulunduğumuz bu zorlu dönemi hep birlikte yeneceklerini söyleyerek güzel günlerde birlikte olmayı umut ettiklerini dile getirdi. Güler Sabancı, konuşmasını tüm çalışanların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Ramazan Bayramı'nı kutlayarak sonlandırdı.

CarrefourSA ilk günden itibaren “bizim aile” gibi “ne lazımsa” yapıyor

Türkiye'de pandemi sürecinin yaşanmaya başladığı 11 Mart tarihi itibarıyla CarrefourSA, çalışanları, müşterileri ve tedarikçilerinin sağlığını korumak adına kamu görevi bilinciyle hareket ederek özveriyle, ne lazımsa yapıyor. Genel müdürlük, 9 depo ve 638 marketindeki 10 bin 538 çalışanına maske ve dezenfektan dağıtımı gerçekleştirip 30 dakikada bir el yıkama prosedürü uygulayan CarrefourSA, depolarından marketlerine ve e-ticaret faaliyetleri kapsamındaki tüm araç-gereçlerin dezenfeksiyonunu sürdürüyor.

Tedarikçileriyle de benzer hijyen koşulları ile çalışan CarrefourSA, müşterilerinin sağlığını korumak adına İçişleri ve Sağlık bakanlıklarının başta sosyal mesafe kuralı olmak üzere yayınlanan yönergeleri çerçevesinde alışveriş ortamı sunuyor.

CarrefourSA,pandeminin ardından başlayacak olan yeni normal döneminde hijyen ve dezenfeksiyon faaliyetlerini aralıksız sürdürüp sosyal mesafe ve kasalarda paravan uygulamalarını devam ettirip müşterilerine kaliteli ve güvenilir hizmet veremeye devam ediyor.