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Gülhane tramvay durağında akıl almaz kaza

Gülhane tramvay durağında akıl almaz kaza
Gülhane tramvay durağında akıl almaz kaza

İstanbul'un Fatih ilçesinde Gülhane tramvay durağında yaşlı bir adamın ayağı, tramvay ile demir korkuluklar arasında sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralı adam, hastaneye kaldırıldı.

Gülhane tramvay durağında akıl almaz kaza - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre olay, saat 13.30 sıralarında Gülhane tramvay durağında yaşandı. Kabataş istikametine seyreden tramvaydan inen 70 yaşlarında bir adam, yolun karşısına geçmek istedi.

Rayların üzerinden geçmeye çalışan yaşlı adamın ayağı, tramvay ile durağın demir korkuluklar arasında sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ve görevlilerin uyarıları üzerine vatman hemen aracı durdurdu.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı adam, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye sevk edildi. Yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan tramvay seferleri de normale döndü.

Caner Sönmez - İsmet Aktaş - Fırat Sever
 

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