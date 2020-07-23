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Gülistanı bulmak için baraj kodu 885 metreye düşürülüyor

Gülistanı bulmak için baraj kodu 885 metreye düşürülüyor
Gülistanı bulmak için baraj kodu 885 metreye düşürülüyor

Tunceli'de 201 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’yu ekipler, kodu düşürülmeye başlanan Uzunçayır Baraj Gölü'nde kıyı taraması yaparak arıyor. Baraj Gölü'nün kodunun düşürülmesinin tamamlanmasıyla birlikte dalgıçlar ve Sonar cihazı ile aranacağı bildirildi.

5 Ocak'tan itibaren haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları, 201'incü günde, AFAD ekiplerinin Uzunçayır Baraj Gölü'nde yaptıkları kıyı ve yüzey aramasıyla devam etti. Doku'nun bulunması için Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki su tahliye çalışmaları devam ederken, baraj gölü kodunun 897 metreden 885 metreye düşürülmesi planlandığı aktarıldı.

Yaklaşık 15 gün sürecek tahliye çalışmasıyla Doku'nun en son görüldüğü Sarı Saltuk Viyadüğü alt seviyeye düşürülerek dalgıç ekipler ve Sonar cihazlarıyla baraj havzasının yeniden taranacağı bildirildi.

Arama çalışmalarının düzenli olarak her gün yapılacağı kaydedildi.

Ercan Topaç - Serhat Ozan Yıldırım
 

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