Güliz Öztürk'e IATA'dan ‘İlham Verici Rol Model' ödülü

Pegasus Hava Yolları CEO'su Güliz Öztürk, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) tarafından düzenlenen IATA Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Ödülleri 2022 kapsamında ‘İlham Verici Rol Model Ödülü'ne layık görüldü. Toplumsal cinsiyet dengesi konusunda kurumsal ve bireysel olarak birçok çalışma yürüten Güliz Öztürk; çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık konularında gerçekleştirilen başarılı çalışmaları takdir etmeyi amaçlayan bu özel ödülü, IATA'nın Doha'da gerçekleştirilen 78. Genel Kurulu'nun ardından düzenlenen Dünya Hava Taşımacılığı Zirvesi'nde IATA Genel Müdürü Willie Walsh ve Qatar Airways Grup CEO'su Akbar Al Baker'in elinden aldı.

İş teslimine güçlü katkısının yanı sıra çeşitlilik ve kapsayıcılık konularına sürekli desteğiyle havacılık gündeminde önemli etkisi olan, sektörde üst düzey konuma sahip kadın liderlere verilen ‘İlham Verici Rol Model Ödülü'nü değerlendiren Pegasus Hava Yolları CEO'su Güliz Öztürk, “Böyle önemli ve özel bir ödüle layık görülmek, benim için çok büyük bir onur. Şirket olarak çeşitlilik ve kapsayıcılık konusunda hassasiyeti yüksek bir şirketiz. Özellikle toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda yıllardır mücadelenin tam ortasında yer alıyor, bu alanda birçok çalışma gerçekleştiriyoruz. Şirketimizde pilotluktan üst düzey yöneticiliğe kadar her alanda kadın çalışanlarımızın imzası bulunuyor ve bundan gurur duyuyoruz. Cinsiyetten bağımsız olarak tüm bireylerin toplumsal yaşamın her alanına eşit katılımına ve kadınların potansiyellerini ortaya çıkarabilmelerine katkı sağlamak için kurumsal ve bireysel olarak her türlü çabayı göstermeye, daha eşit yarınlara ulaşmak hedefiyle var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Şirketin toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmaları

Yapılan açıklamaya göre, BM Kadının Güçlenmesi Prensipleri platformuna katılan dünyadaki ilk hava yolu şirketi olan Pegasus Hava Yolları; SHGM Toplumsal Cinsiyet Dengesi Geliştirme Komisyonu'nun bir üyesi olarak çalışmalar yürütüyor ve Yanındayız Derneği, wtech Teknolojide Kadın Derneği, Women in Sales Network (WiSN) sosyal projesi gibi oluşumları destekliyor. 2019 yılında IATA'nın '2025'te25' girişimine imza atarak şirket içerisinde cinsiyet dengesini sağlama konusunda bir taahhütte bulunan ve bu kapsamda hedefini her çeyrekte gözden geçirmeye devam eden şirket, UN Global Compact'in Target Gender Equality programı kapsamında üst yönetimde kadın temsili ve liderliğini artırmak üzere hedeflerini belirliyor; performans analizi, çalıştaylar, üye şirketler arası öğrenme yoluyla hedeflerine ulaşma konusunda kararlı adımlarla ilerliyor. Şirket, toplumsal cinsiyet dengesi konusundaki hassasiyetinin bir göstergesi olarak, filoya yeni katılan uçaklara çalışanlarının kız çocuklarının isimlerini verme geleneğini de sürdürüyor.