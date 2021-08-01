Gülse Polat, Türkiye şampiyonu oldu

Ankara'da düzenlenen Ümitler Tekvando Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Elazığ Gençlik Spor Kulübü sporcusu Gülse Polat, 57 kiloda Türkiye şampiyonu oldu.

Gülse, aldığı şampiyonlukla 24-27 Ağustos tarihlerinde Estonya'da yapılacak olan Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda ay-yıldızlı bayrağı temsil etmeye hak kazandı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Gülse kızımızı yürekten kutluyorum. Daha önce ocak ayında düzenlenen turnuvada Türkiye 2.'si olmuştu, hamdolsun şimdi de elde ettiği zaferle Estonya biletini kaptı. Bizler elimizden gelen desteği sağlıyoruz, başarılarıyla da seviniyoruz, üzerinde ciddi emekleri olan Akın Keleş hocama ve Suat Acar hocama teşekkür ediyor, Gülse Polat'a Avrupa Şampiyonası'nda başarılar diliyorum" dedi.

Hüseyin Kabukçu

