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Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu, Vatan Emniyetten çıkarken görüntülendi

Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu, Vatan Emniyetten çıkarken görüntülendi
Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu, Vatan Emniyetten çıkarken görüntülendi

Şarkıcı Gülşen, İmam Hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde ifade verdi. Emniyetteki işlemlerin ardından şarkıcı Gülşen adliyeye sevk edilirken, ona eşlik eden eşi Ozan Çolakoğlu ise, emniyet çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

Gülşen’in eşi Ozan Çolakoğlu, Vatan Emniyetten çıkarken görüntülendi - Tıkla İzle

Şarkıcı Gülşen bir mekanda verdiği konser sırasında bir kişi hakkında “İmam Hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” şeklinde ifadeler kullanmıştı. Gülşen'in bu sözlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında şarkıcı Gülşen bu gün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesine gelerek ifade verdi. Buradaki işlemlerin ardından Gülşen Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayına sevk edilirken, ona eşlik eden eşi Ozan Çolakoğlu ise, emniyet çıkışında görüntülendi. Ozan Çolakoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakarak, aracıyla adliyeye doğru hareket etti.

Caner Sönmez

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