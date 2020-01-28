Gümrük çalışanı adam evinde ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünde çalışan arkadaşları, bugün işe gelmeyen 44 yaşındaki Fatih Kızıltaş'tan haber alamayınca Hurma Mahallesi Hurma Caddesi üzerinde bulunan bir sitedeki evine geldi. Mesai arkadaşları Kızıltaş'ın kapıyı açmaması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarı ardından olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Çilingir yardımıyla içeri girilmesinin ardından ekipler, Kızıltaş'ın salonda hareketsiz bedeniyle karşılaştı. Hayatını kaybettiği tespit edilen Fatih Kızıltaş'ın, bir süredir midesinden rahatsız olduğu öğrenildi.

Evinde yalnız yaşadığı öğrenilen Kızıltaş'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.