Gümrük kapısında 18 adet kaçak telefon ele geçirildi

Kilis'in Elbeyli ilçesi Çobanbey Gümrük Müdürlüğü ve Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan bir tırı risk analizi çerçevesinde-ray taramasına gönderdi. Arama sırasında tırın bir bölgesinde yoğunluk tespit edilmesi üzerine kontrol yapıldı. Yapılan kontrollerde tırın gizli bölmelerine saklanmış halde 100 bin TL değerinde 18 adet cep telefonu ele geçirildi.

Tır sürücüsü hakkında Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Mehmet Ali Dağ

