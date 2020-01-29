İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gümrükte oluşan teknik arıza, kilometrelerce tır kuyruğuna sebep oldu

Gümrükte oluşan teknik arıza, kilometrelerce tır kuyruğuna sebep oldu
Gümrükte oluşan teknik arıza, kilometrelerce tır kuyruğuna sebep oldu

Ataşehir’de Erenköy Gümrük Müdürlüğü’nde yaşanan teknik bir arıza, kilometrelerce uzunlukta tır kuyruğunun oluşmasına sebep oldu. Uzun tır kuyruğu havadan görüntülendi.

Gümrükte oluşan teknik arıza, kilometrelerce tır kuyruğuna sebep oldu - Tıkla İzle

Ataşehir İnönü Mahallesi Kayışdağıyolu Caddesinde bulunan Erenköy Gümrük Müdürlüğünde iddiaya göre yaşanan teknik bir arıza, gümrük önünde kilometrelerce uzunlukta tır kuyruklarının oluşmasına neden oldu. Şoförler, tırları ile gümrüğe girebilmek için saatlerce gümrük önünde beklediklerini belirtti. Kimi şoförler yolda yoğun trafikte ilerlemeye çalışırken kimisi de yol kenarında park ederek kontak kapattı. Yolda bekleyen tır şoförlerinden biri, “İki saattir olduğumuz yerde bekliyoruz. Normalde böyle olmazdı ama herhalde içeride sıkıntı var sanırım” dedi.

Oluşan uzun tır kuyrukları drone ile havadan görüntülendi.

Aykut Zor - Metin Başar

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.