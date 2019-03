Gümüşhane Kent Konseyi'nden ezana saygısızlığa kınama

Gümüşhane Kent Konseyi'nden yapılan açıklama şu şekilde;

“Dünya Kadınlar Günü” etkinliklerini kendi karanlık emellerine alet eden bir kısım feminist kadın, İstanbul İstiklal Caddesi'nde 8 Mart 2019 Cuma günü akşamı Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen yürüyüşte, namaz vakti minarelerden gelen ezan sesine karşı ıslık çalarak eylem yapmışlardır. Ayrıca; Türk milletinin sabrını zorlayacak nitelikte mukaddesatımız ve ahlakımıza hakaret içeren afiş ve pankartlar taşımışlardır.

Ezan; Müslüman Türk milletinin olmazsa olmazıdır. Ezan bu milletin bağımsızlık sembollerinden biridir. Ezanımıza dil uzatmak, bizim için bağımsızlığımıza dil uzatmaktır.

Ezanımızın minarelerimizden yasaksız okunması için bu millet tarih boyunca nice mücadeleler ve nice şehitler vermiştir.

Ezanımıza, milli ve manevi tüm değerlerimize bir başkasının dil uzatmasına tarih boyunca müsaade etmedik, bundan sonra da hiçbir zaman etmeyeceğiz. Minarelerimizden ezanımız her zaman serbest ve gür bir şekilde okunacak, ay yıldızlı bayrağımız her zaman göklerde dalgalanacak ve istiklal marşımız her zaman gururla okunacaktır.

Unutulmamalıdır ki; Ezanımıza hakaret bizim için bir beka sorunudur.

Kadınlık gibi çok ulvi bir duyguyu ve bu duygunun anılma günlerinden biri olan kadınlar gününü karanlık emellerine alet edip, ezanımıza, dinimize ve değerlerimize saygısızlık yapanları şiddetle kınıyoruz.

Bu vesile ile Türk milletinin tarih sahnesinde var oluş mücadelesinde hep ön safta olup, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak düşmanı titreten Türk analarına saygı ve minnetlerimizi sunuyoruz.