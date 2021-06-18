Gümüşhane Sironu Avrupa'ya açıldı

Pişirilmiş yufkanın sıcakken katlanıp kesilmesi ve ardından fırınlanarak kurutulmasıyla yapılan Gümüşhane Sironu'nu 9 yıl önce üretip satmaya başlayan genç girişimci Ali Doğan, yıllardır hayalini kurduğu ihracatını da gerçekleştirdi.

Siron, kesme mantı, erişte makarnası, yaprak mantıdan oluşan ürünlerini önce İstanbul gümrüğüne oradan da Hollanda'ya göndermek üzere araca yükleyen Doğan, hem kentin coğrafi işaretli ürününü dünyaya açmanın hem de 6 kişilik aile işletmesinden ihracat yapmanın gururunu yaşıyor.

Su ile unu birbirine katarak pişirdiği hamuru ihraç etmenin kendisinin bir hayali olduğunu ve bu sürece gelmek için 9 yıldır çaba gösterdiğini anlatan Doğan, “Gümüşhanemizde siron her evde yapılan yöresel bir ürünümüz. Genellikle kadınların bir araya gelerek imece usulüyle evlerde yapıyordular. Biz 9 yıl önce sektöre girdikten sonra artık çevremizdeki illere, Türkiye'nin farklı bölgelerine satmaya başladık. Bu süreçte tek hedefimiz bir gün ihracat yapmaktı” dedi.

“Sironu 9 yılda marka haline getirip Türkiye'yi geçtik, dünyaya satmaya başladık”

İhracat hayaliyle ülke ekonomisine, şehir ekonomisine katkıda bulunmak için büyük bir heyecanla ve özlemle çıktıkları yolda bugün itibariyle Hollanda'ya ilk sevkiyatı ve ilk ihracatını gerçekleştirdiklerini anlatan Doğan, “Bugün ihracat anlamında Gümüşhane'de bizim de ismimiz olacak. Yöresel ürünümüz olan sironu 9 yılda marka haline getirip Türkiye'yi geçtik, dünyaya satmaya başladık. Bunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Hollanda'ya gidecek kolilerin içerisinde yöresel ürünlerden 4 çeşit olduğunu ifade eden Doğan, “Siron, kesme mantı, erişte makarnası, yaprak mantıyı Hollanda'ya gönderdik. Bunun devamının geleceğini düşünüyorum. Eylül ayında Fransa ile görüşmemiz var, oraya da göndereceğiz. Gümüşhane'nin yöresel lezzetlerini dünyaya ihraç etmek için büyük bir mücadelemiz olacak. Gümüşhanemize kazandırdığımız coğrafi işaretli ürünümüzü bugün marka haline getirdik. Ülkemize döviz getirebilmek için, ihracat ihracatı yapmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Türk milletinin bütün dünyaya yayılmış bir millet olmasından dolayı gurbetçilerin bu ürünleri geldikleri zaman alıp yurt dışına zaten götürdüklerini hatırlatan Doğan, “Şimdi biz devreye girdik ve artık Hollanda'da marketlere, e-ticarette, yakında Fransa, Almanya derken inşallah tüm dünyaya açılmayı düşünüyoruz. Ürünlerimizi İstanbul gümrükten cumartesi günü nasip olursa yükleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

2021 yılının ilk 5 aylık rakamlarına göre çok büyük bir kısmı madencilik ürünleri olan 27 milyon 326 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilen Gümüşhane'de 2 dakika içerisinde servise hazır hale gelen bir yiyecek olan siron da ihracat kalemleri arasına girdi.

Recep Ergin