Gümüşhane-Trabzon karayolunda heyelan

Edinilen bilgiye göre, bugün saat 23.00 sıralarında Gümüşhane-Trabzon karayolunun Zigana Dağı Köstere köyü İstela mevkiinde yamaçta bulunan devasa kayalar heyelanla birlikte büyük bir gürültüyle yola düştü. Olayın olduğu esnada yoldan araç geçmemesi büyük bir faciayı önledi.

Gümüşhane tarafından Zigana Tüneli'ne 3 kilometre mesafede gerçekleşen olayın ardından bölgede bulunan Bakımevinde 24 saat esasıyla çalışan Karayolları ekipleri iş makineleriyle yolu trafiğe açmak için çalışmalara başladı.

Heyelan ve kaya düşmesi nedeniyle 3 şeritli yolun 2 şeridinin ulaşıma kapandığı, Gümüşhane-Trabzon karayolunda ulaşımın bu bölgede tek şeritten kontrollü olarak sağlandığı öğrenildi.

Recep Ergin