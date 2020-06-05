Gümüşhane yaylalarında görsel şölen başladı

Denizden yüksekliği bin 500 metre ve üzerindeki zirvelere yakın yerlere kurulan ve su kaynaklarına yakın yerlerdeki yaylalar vatandaşların hayvanlarını yazın sıcak havasından korumak için yüzyıllardır tercih ettiği mekanların başında geliyor. Oksijen deposu olan yaylalar bu mevsimlerde yeşilin her tonunun yanı sıra baharın müjdecisi çiçeklerin açmasıyla birlikte sarıdan kırmızıya ve mora kadar bin bir renge bürünüyor.

Özellikle gün batımlarında yüksek zirvelerden eşsiz manzaralar sunan Gümüşhane yaylaları hem orada yaşayanlara hem de ziyaretçilerine mutluluk aşılıyor.

Recep Ergin

