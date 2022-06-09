Gümüşhane'de aşırı yağış sele neden oldu

Aralıklı olarak gerçekleşen yağış özellikle Kelkit ve Köse ilçesinde ekili alanları olan üreticileri sevindirirken Torul ve Kürtün ilçelerinde ise yollara sel gelmesine neden oldu.

Yoğun yağmur ve zaman zaman da dolu yağışı sonucunda Gümüşhane-Kürtün karayolunun bazı kesimlerine bağlantı yollarından ve dere yataklarından selin etkisiyle bol miktarda kaya parçası ve çamur dolarken Torul ilçesine bağlı Tokçam ve Aksüt köylerinin bağlantı yollarında yağış nedeniyle sel önüne kattığı herşeyi götürdü. Karayolları ekipleri ve İl Özel İdaresine bağlı ekipler sel gelen yollara kısa sürede ulaşarak temizlik çalışması yaptı.

Recep Ergin

