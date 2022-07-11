Gümüşhane'de bayram ziyareti dönüşü kaza: 3 yaralı

Kaza, saat 17.00'da Gümüşhane'nin Kırıklı köyünde meydana geldi. Gümüşhane'den Kelkit istikametine seyir halinde olan Alper G. kontrolündeki 09 AHA 874 plakalı cip, Kırıklı köyüne bayram ziyareti için giden ve dönüşte tali yoldan Gümüşhane istikametine gitmek için çıkan Harun K. kontrolündeki 29 AAH 576 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçlar savrulurken ihbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 29 AAH 576 plakalı otomobil içerisinde yolcu olarak bulunan Hatice K. , Hatun K. ve 09 AHA 874 plakalı cipin sürücüsü Alper G. yaralandı. Yaralılar olay yerinde 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Uğur Bulut



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