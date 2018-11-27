Gümüşhane'de bıçaklı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Kelkit Belediyesinde görevli Ernail Keskin (49) 21.30 sıralarında itfaiye eri Salih Ö. (40) ve nöbetçi şoförü Ali Rıza Fidan'ı (51) belediyeye ait 29 DG 301 plakalı kamyonetle evlerine bırakmak üzere yola çıktı. Bir süre ilerledikten sonra arka koltukta oturan Salih Ö., henüz bilinmeyen bir nedenle cinnet getirerek sürücü Keskin ve ön koltukta oturan Fidan'a bıçakla saldırdı.

Otogar mevkiinde gerçekleşen olayda aracı durdurarak aldığı bıçak darbesi sonucu yaralı şekilde olay yerinden uzaklaşmak isteyen Ernail Keskin, araçtan inip kaçmaya başladı. Yaralıyı kovalayan Salih Ö., otogarın etrafında birkaç tur attıktan sonra İtfaiye binasına sığınan Ernail Keskin'in peşini burada da bırakmayınca Keskin itfaiyenin camından atlayarak kaçıp kurtuldu.

Araçta ön koltukta bulunan ve vücudunun çeşitli yerlerine çok sayıda bıçak darbesi alarak ağır yaralanan Ali Rıza Fidan ise araçtan düştükten sonra İtfaiye binasına kadar yaralı şekilde giderek binaya sığınıp yere düşerek yığıldı ve hayatını kaybetti.

İtfaiye görevlilerinin 112 Acil Servis, 155 Polis İmdat hatlarına bilgi vermesinin ardından olay yerine gelen emniyet güçlerinin silahla ‘dur' ihtarı sonucu yakalanan Salih Ö., gözaltına alındı.

Saldırıdan yaralı kurtulan Keskin ise Kelkit Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, olay yerinde hayatını kaybeden Fidan'ın cenazesi ise aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.