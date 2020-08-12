İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gümüşhane'de bir mahalle daha karantinaya alındı

Gümüşhane'de bir mahalle daha karantinaya alındı
Gümüşhane'de bir mahalle daha karantinaya alındı

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesine bağlı Gündoğdu köyünde bir mahalle korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı. Böylelikle Gümüşhane’de 6 yerleşim yeri karantina altına alınmış oldu.

Kürtün ilçesine bağlı Gündoğdu köyü Sevincek Mahallesinde yeni tip korona virüs hastalığı (Kovid-19) testi pozitif çıkan vatandaşlar ve temaslıları belirlenince mahalle karantinaya alındı.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu virüsün yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla söz konusu köyde bugün saat 18.00'den itibaren karantina tedbiri uygulanması kararı aldı.

Konuyla ilgili Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada “İlimiz Kürtün İlçesi Gündoğdu Köyü Sevincek Mahallesinde korona virüs (Kovid 19) testi pozitif çıkan vatandaşlarımız tespit edilmiş olup, filyasyon çalışmaları neticesinde; kamu sağlığının korunması ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla söz konusu köyde akşam saat 18.00'den itibaren karantina tedbiri uygulanacaktır” denildi.

Mahalle giriş ve çıkışa kapatılırken karantina tedbirlerinin en az 14 gün süreceği öğrenildi.
Gümüşhane'de Merkez ilçeye bağlı Boğalı köyü, Şiran ilçesine bağlı Evren köyü, Kelkit ilçesine bağlı Karaçayır Mahallesi, Kızılca köyü, Torul ilçesine bağlı Budak köyü Dikmenler mahallesi ve Kürtün ilçesine bağlı Gündoğdu köyü Sevincek Mahallesiyle birlikte karantina altına alınan yerleşim birimi an itibariyle 6 oldu.

Recep Ergin
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.