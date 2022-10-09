Gümüşhane'de elektrikli battaniye faciası: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki Alperen Meydan yağışlı hava nedeniyle dışardayken ıslanınca İnönü Mahallesi Şehit Zikri Şahin Sokak'ta bulunan evlerinin alt katındaki odasına giderek elektrikli battaniyeyi açıp uykuya daldı. Meydan, elektrikli battaniyeden kaynaklandığı değerlendirilen yangında alevler birdenbire hem kendisini hem de odayı sarınca uyanarak yangını söndürmeye çalıştı.

Genç kendisini dışarı atarken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı. İtfaiye erleri, sıcak nedeniyle iğne kısmı eriyerek sızma yapan mutfak tüpünü de patlamadan dışarıya çıkardı. Vücudunda ağır yanıklar oluşan Alperen Meydan ise 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine, oradan da Trabzon'daki bir hastaneye sevk edildi. Ağır yaralanan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, Meydan'ın cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsinin ardından toprağa verilecek.

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