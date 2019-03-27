Gümüşhane'de İHA kullanımı sınırlandırıldı

Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan genelge, Vali Kamuran Taşbilek'in imzasıyla yayımlandı.

Genelgeye göre son zamanlarda yürütülen başarılı operasyonlar neticesinde bölücü terör örgününü eylem kapasitesinde daralma olduğu, terör örgütüne olan katılımların ise ciddi oranda azaldığı, bölücü terör örgütünün kayıplarını azaltmak, yaklaşan yerel seçimleri fırsat bilerek kaydettiği desteği elde etmek ve terörün ülke gündeminde tekrar yer almasını sağlamak amacıyla farklı tarzda terör eylemleri gerçekleştirme arayışına girdiği, bu bağlamda terör örgütünün drone ve maket uçak diye tabir edilen insansız hava araçlarına mühimmat ve bombalı düzenekler yerleştirerek belirlenen stratejik hedeflere yönelik ve yüklenen yazılımlarla herhangi bir uzaktan kumanda ya da kişi kontrolüne ihtiyaç duyulmaksızın riski az fakat etkisi büyük eylemler düzenlemeye çalıştığının belirlendiği, kararla terör örgütlerince insansız hava araçları kullanılarak yapılabilecek bombalı saldırı, keşif gibi eylemlerin önüne geçilerek kamu güvenliğinin sağlanmasının amaçlandığı kaydedildi.

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 22.02.2019 tarihli İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı gerekçe gösterilerek kamu güvenliğinin sağlanması adına Gümüşhane ili mülki sınırları içerisinde kalan bütün alanlarda, İl Merkezinde Valilik, ilçelerde Kaymakamlıklardan izin alınmadan, her sınıfta İHA ile yapılacak uçuşları yasaklandı.

Kararla birlikte ilgili mevzuat çerçevesinde il mülki sınırları içerisinde İHA uçuşu yapılabilmesi için uçuş izni talebinde bulunacak özel ve tüzel kişilerin, kimlik bilgilerini, uçuşun ne amaçla gerçekleştirileceğini, uçuşun yapılacağı alan ve güzergâh bilgilerini, uçuş ekibi bilgilerinin açıkça belirtildiği yazılı dilekçe ile Valilik veya Kaymakamlıklara müracaat etmeleri, ilgili kurumlar tarafından yapılacak inceleme neticesi uygun görülmesi durumunda uçuş izni verilmesi, uçuş izni verilen, uçuş yapacak kişi veya kişilerce, uçuş saatinden en geç 24 saat önce uçuş yapacağı bölge ile ilgili Emniyet ve Jandarma birimlerine yazılı olarak haber vermesi gerekiyor.

Belirtilen yasağa uymayanlar hakkında Kabahatler Kanununun Emre Aykırı Davranış başlıklı 32. Maddesine göre 320 TL İdari Para Cezası, Türk Sivil Havacılık Kanununun 144. Maddesinde belirtilen “Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenen kurallara aykırı olarak veya mülki idare amirlerince belirlenen alanlar dışında insansız hava aracı uçuran kişilere bin Türk Lirasından 10 bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir” hükümleri uyarınca gerekli adli ve idari işlemlerin yapılacağı bildirildi.

Recep Ergin