Gümüşhane'de İran uyruklu aile kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, İran uyruklu Salehi ailesinin içerisinde olduğu 22 AB 456 İran plakalı otomobil, Bayburt-Gümüşhane karayolunun Sargınkaya köyü karşısında sürücüsü Abolfazl Salehi'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sabaha karşı kontrolden çıktı.

İlk olarak yol kenarındaki duvara çarpan ardından menfez boşluğuna düşen otomobilde sürücü Salehi sıkıştığı yerde can verirken, araçta yolcu olarak bulunan eşi Elina Salehi ve kızı Zahra Ashena Salehi yaralandı.

Kızının yola çıkarak araçları durdurup haber vermesiyle bölgeye 112 Acil Servis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri araçta sıkışan sürücü Abolfazl Salehi ve eşi Elina Salehi'yi bulundukları yerden çıkardı.

Yaralılar olay yerinde 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, kazada hayatını kaybeden sürücü Abolfazl Salehi'nin cansız bedeni morga kaldırıldı.

Uğur Bulut