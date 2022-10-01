Gümüşhane'de kaybolan şahıs 30 saat sonra bulundu

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Aşut köyünde yaşayan 50 yaşındaki Servet Eser, dün sabah saatlerinde evinden ayrıldı. Bir daha eve dönmeyen Eser'in yakınları kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine, AFAD ve jandarma ekipleri kayıp şahsı bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde evli ve 2 çocuğu olduğu öğrenilen 50 yaşındaki Servet Eser 30 saat sonra Aşut köyüne 5 kilometre mesafedeki dağlık alanda bulundu. Açlık, susuzluk ve yorgunluktan halsiz düştüğü öğrenilen Eser, ekipler tarafından sedye ile bulunduğu alandan çıkarılıp 112 acil sağlık ekiplerine teslim edildi. Servet Eser Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Uğur Bulut



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