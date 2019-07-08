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Gümüşhane'de trafik kazası 1 ölü, 18 yaralı

Gümüşhane'de trafik kazası 1 ölü, 18 yaralı
Gümüşhane'de trafik kazası 1 ölü, 18 yaralı

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde minibüs şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6’sı çocuk 18 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sökmen Köyü'nden ilçe merkezine doğru seyreden Davut Sağlam (71) yönetimindeki 24 DH 742 plakalı minibüs, ilçe merkezi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki şarampole devrildi.

Kazada minibüste bulunanlardan Hamza Vural (71) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Sağlam ile araçta bulunan Gülhanım (70), Coşkun (71), Elif Rüveyda (3), Zeynep Hafza (1) ve Hanım Sökmen (31) ile Remzi (75), Recep (76) ve İsmail Batır (69), Ayşe (70) ve İbrahim Sayman (69), Hatice (12), Fatmanur (18), Rabia (16), Havva (8) ve Zöhre Sağlam (44) ile Eren Üstün (11) ve Muammer Vural (68) yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sürücü Sağlam ile Remzi Batır, buradaki ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.  

Recep Ergin


 

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