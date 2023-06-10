Gümüşhane'de trafik kazası: 4 yaralı

Kaza gece saatlerinde Gümüşhane Harmancık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Trabzon'dan Gümüşhane istikametine hareket halindeki 69 AAE 871 plakalı otomobilin sürücüsü Ç.Ş. Harmancık köyü mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarında bulunan tabelaya çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Ç.Ş., M.Ş., B.K. ve M.Ş. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Uğur Aydın

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