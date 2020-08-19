Gümüşhane'de yolcu otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 24 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Kadri Şener yönetimindeki 34 CMY 663 plakalı otobüs Batman'dan Artvin'e giderken Gümüşhane'nin Kale köyü yakınlarında gece 03.30 sıralarında kontrolden çıkarak bölünmüş yol kenarında bulunan su kanalına çarpıp bahçeye girdi. Kazada 22 yolcusu, 2 sürücüsü ve 1 muavini yaralanan otobüste bulunan yolculardan Miğda Aksoy (57) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, durumu ciddi olan Firdevs Bozali (26) ve Kadri Eşer (55) Trabzon'daki hastanelere sevk edildi. Diğer 22 yaralının durumlarının iyi olduğu, bir kısmının ayaktan tedavi edilip taburcu edildiği, bir kısmının da müşahede altında tutulmaya devam edildiği öğrenildi.

Öte yandan kazanın sürücünün uyuması sonucu gerçekleştiği iddia edildi.

Recep Ergin