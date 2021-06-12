Gümüşhane'nin en büyük sera alanı Torul'da oluşturuldu

Aynı zamanda ziraat mühendisi olan Torul Belediye Başkanı Evren Özdemir'in hayata geçirdiği proje ile Altınpınar köyünde 3 dönüm alana kurulan seralarda ilk hasat gerçekleştirildi. Sebze seralarının yanına yapılan 3 adet mantar serasıyla mantar üretimi de kısa süre başlayacak projede seraların olduğu bölgeye satış reyonları da yapılacak.

İlçe merkezine kısa bir mesafede Çit deresi bitişiğinde yer alan sera alanında İller Bankası desteğiyle geçtiğimiz yıl başlayan altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra bu yıl 2'si ziraat mühendisi, 7 çalışanın emekleriyle yapılan seralarda iyi tarım uygulamasıyla üretilen ürünlerde ilk hasat salatalıkla başladı.

“Gümüşhane'de örtü altı yetiştiriciliğinin merkezi Torul ilçesi”

Seralarda incelemelerde bulunan ve hasat edilen ürünleri test eden Torul Kaymakamı Ömer Said Karakaş, Gümüşhane'de örtü altı yetiştiriciliğinin merkezinin Torul ilçesi olduğunu söyledi. Karakaş "Kuruluş aşamasından beri de takip ettiğimiz projelerden biri. Belediye başkanımızın ziraat mühendisi olmasının büyük avantajını yaşadık bu projede. Vatandaşlarımızın daha ucuz, daha güvenilir gıdaya erişimi noktasında çok iyi oldu. Başkanımıza ve ekibine bu konuda çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Amacımız kaliteli ürünü ucuz fiyatla halkımıza buluşturmaktır”

Kendisi de bir ziraat mühendisi olan ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü iken Torul Belediye Başkanı seçilen Evren Evrim Özdemir ise Gümüşhane'nin en büyük sera alanının yaptıkları tesisler olduğunu söyledi. Özdemir “Seçimden önce verdiğimiz vaatlerden birisi halkımızı kaliteli ve ucuz ürünle buluşturmaktı. İller Bankası desteğiyle altyapısını tamamladık. Bu yıl seralarımızda ürettiğimiz ürünlerin satışına başladık. Ben zaten ilçe Tarım müdürü iken Torul ilçe genelinde 36 tane seramız vardı.

Onlardan da yola çıktık. Bu seralar halk tarafından çiftçi tarafından da çok rağbet gördü. Amacımız kaliteli ürünü ucuz fiyatla halkımıza buluşturmaktır. Ekibime çok teşekkür ediyorum. Burada aylarca özverili olarak çalıştılar ve başarıyı yakaladılar. Biraz geç başlamamıza rağmen şu anda diğer seralarımızdan çok önündeyiz. Salatalık hasadıyla beraber başladık” diye konuştu.

“65 ton domates, 25 ton salatalık hasadı bekliyoruz”

Projedeki toplam örtü altı alanının 3 dönüm olduğunu bunun 300 metrekaresinin kapalı mantar alanı olduğunu ve mantar seralarının da inşaatı devam eden köprü bittiği anda faaliyete geçeceğini kaydeden Özdemir, “Toplam 3 dönüm kapalı sera alanı içerisinde 4 bin 300 adet domates fidesi, bin 650 adet salatalık fidesi var. Bu yıl beklediğimiz yaklaşık rekoltemiz yaklaşık 60-65 ton domates, 25 ton civarında da salatalık hasadı bekliyoruz” şeklinde konuştu.

İlk hasatta topladıkları ürünlerin yoğun talep nedeniyle hemen tükendiğini ifade eden Başkan Özdemir, böyle giderse talebe yetişemeyebileceklerini, il dışından bile talep olmasına rağmen ürünleri ilçe merkezinde değerlendirmeyi düşündüklerini belirtti.

Başkan Özdemir içinde 2 ziraat mühendisi olan 7 kişilik bir ekibin gece gündüz çalışarak tesisleri bu seviyeye getirdiklerini belirterek ekibine teşekkür etti.

Recep Ergin - Uğur Bulut

