Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun: “Gümüşhanespor'u güzel günler bekliyor”

2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden ve sezona oldukça sancılı başlayan Gümüşhanespor, transfer yasağının kalkmasının ardından yaptığı takviyelerle sezona devam etmişti. Lige eksi 3 puanla başlayan Gümüşhanespor'da eylül ayında göreve gelen Başkan Vahit Olgun, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

“Ligin ilk maçına başkansız ve yönetimsiz çıktık”

Sezon başında kulübün büyük sorunlarla uğraştığını söyleyerek sözlerine başlayan Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun, “Sezon başında kulübün başkanı, sporcusu yoktu, kulüp kapalı bir haldeydi. 20 Eylül'de sezon başlamadan önce, hemşehrilerimizin talepleri neticesinde kulübe sahip çıkmak üzere Gümüşhane'ye gittik. Ligin ilk maçına 20 Eylül'de başkansız ve yönetimsiz bir takım çıktı. 21 Eylül'de kongremizi yaptık ve kulübü ileriye taşımak için yola koyulduk. Futbolculara 9 milyon TL civarında borç vardı. Sigorta ve maliyeye 2,5 milyon TL civarında borç vardı. Esnafa borç vardı. Toplamda 12-12,5 milyon TL arası bir borç vardı. Gümüşhanespor'un önünü açmak için yoğun bir çalışma içine girdik. Transfer yasağı vardı, bunun kaldırılması için adım attık. Kamp yapmadan lige başladık. Geçen yıldan kalan 10 oyuncu ve altyapıdan isimlerle lige başladık. Transfer yasağını kaldırdıktan sonra takviye yaptık. İstenilen düzeyde lige başlayamadık. Hoca değişikliğine gittik ve kan değişikliğiyle yola devam ediyoruz. Korona virüs bizi de etkilemişti. İlk 11'de oynayan 6 futbolcumuz, 2 kalecimiz ve teknik ekibimizden yoksun şekilde ilerlemek zorunda kalmıştık. Şimdi yeni bir soluklanmayla ligi iyi bir noktada tamamlamak istiyoruz. Bunun için de bir çalışma içindeyiz” diye konuştu.

“Eski günlere dönmek için çalışıyoruz”

Kulübün geçmişten önemli borçlarının olduğunu söyleyen Olgun, “Kongrede ‘Geçmişimizle hesaplaşmadan, geleceği inşa etmek adına buradayız' demiştik. Tabii ki geçmişle hesaplaşmayacağız ama durumu da anlatacağız. Bu yükün altından sadece başkan ve yönetimin kalkamayacağını bütün şehir biliyor. Gümüşhanespor geçmişte marka değeri yüksek olan bir takımdı. Daha sonra adeta terk edildi. Bugün eski günlere dönmek için çaba sarf ediyoruz. Sportif başarı çok önemlidir ama bu sene kimseye böyle bir sözümüz olmadı. Yönetimsel başarı sağlayarak kulübün önünü açmak istiyoruz. Türkiye'deki ve dünyadaki bütün Gümüşhanelileri ortak noktada birleştirmek istiyoruz. Dünyanın her noktasındaki Gümüşhaneli, takımlarını takip ediyor. Biz bu ortak paydayı ortak enerjiye dönüştürmek istiyoruz ve bunun için çaba sarf ediyoruz” açıklamasını yaptı.

“Şehrin dinamiklerini düşünmeden hareket etmeyiz”

Yönetime gelmeleri için ciddi baskıların olduğunu söyleyen Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun, “Profesyonel bir yönetim anlayışı olmadığı, sadece günü kurtarmak adına çalışıldığı için arkasından karanlık günler geldi. Kadro planlaması şehrin dinamiklerine uygun değildi. TFF 1. Lig'de oynamamız gerekiyor ama illa ki bu ligde oynamak için şehrin gücü aşılarak hareket edilirse, sonrasında karanlık günler gelir. Bu sene kongrede 'Aldığımız borç yükünün üzerine 1 TL dahi eklemeden görevi tamamlamak istiyoruz' dedik. Kendi dönemimizle ilgili yükün tamamını çekeceğiz ve geçmiş borçlar için de ödemeler yapacağız. Transfer yasağını kaldırmak için 2 milyon TL ödeme yaptık. Bu sene kurduğumuz takımın maliyeti 2.9 milyon TL. Geçmiş dönem ödemelerimiz olmasaydı, şu ana kadar takımın tamamının ödemesini yapmış olacaktık. Şehrin dinamikleri düşünülerek hareket edilseydi, bugün bu durum ortaya çıkmazdı. İsteğimiz tüm Gümüşhanelilerin el attığı, sahip çıktığı bir takım olması. Gümüşhane'de 180 bin kişi var. Ama Türkiye'nin ve dünyanın tamamını işin içine kattığımızda 750 bin Gümüşhaneli olduğunu görüyoruz. Aile bireylerinin hepsinin Gümüşhanespor etrafında kenetlenmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“129 bin forma, 129 bin taraftar sloganıyla yola çıkıyoruz”

Forma kampanyasıyla kulübe önemli bir katkı sağlanacağını ifade eden Vahit Olgun, “Gümüşhane'nin plakası 29. Tüm çalışmalarımızı bu eksen üzerinde yapıyoruz ama asıl yapmak istediğimiz kampanya tüm Gümüşhanelilerin sahip çıkacağı bir iş. 129 bin forma, 129 bin taraftar sloganıyla yola çıkıyoruz. İstiyoruz ki bütün aile bireyleri formalarını giyip bu bayrağı dalgalandırsın. Bu ortak paydayı tabana yaymak istiyoruz. 1 forma alan da bizim için kıymetlidir, 1000 forma alan da. 1000 forma, 10 bin forma alıp dağıtacak iş adamlarına da ihtiyacımız var. Forma dağıtmak da bir aidiyet bilinci oluşturacak. Adam çocuğunu Gümüşhane'ye hiç götürmemiş olabilir ama bu sayede bir aidiyet olacaktır. Ben aynı zamanda Gümüşhane Dernekler Federasyonu Genel Başkanıyım. Her ildeki derneklerden haberdarız. Sadece İstanbul'da 140 derneği var ve her derneğin en az 300 üyesi var. Her bireye 1 forma ulaştırmak istiyoruz. Ekonomik durumu iyi olan iş adamlarımızın Gümüşhane'ye sahip çıkmalarını istiyoruz. Gümüşhane iş adamlarımıza çok şey kattıysa, artık onların da Gümüşhane'ye bir şeyler katması gerektiğine inanıyoruz” dedi.

“İyi bir planlamayla Süper Lig'e çıkabiliriz”

Şu ana kadar sorunlarla uğraştıklarını vurgulayan Olgun, “Gümüşhanespor'un sürekli sorunlarıyla uğraştık ama asıl hedefimiz ciddi bir altyapı oluşturup, burada bir futbol okulu kurarak oyuncu yetiştirmek. Hem şehri hareketlendirmek hem de şehrin ismini futbolla eşdeğer hale getirmek istiyoruz. 1. Lig'e yükselmek için çok yoğun çabamız olacaktır. Şu andaki kadromuz bunu başaracak kapasitede. Ancak sezon başında yaşanan sorunlar, kamp yapamamak olumsuz etkiye neden oldu. Ama şimdi sezon yeni başlamış gibi çalışacağız. İlk hayalimiz 1. Lig'e yükselmek ve ardından Süper Lig neden olmasın. Bugün iyi bir yapılanmayla semt takımları bu noktaya geldiyse, 700 bin Gümüşhanelinin olduğu bir noktada bu durum neden olmasın diyoruz” şeklinde konuştu.

Bozhan Memiş - Güven Mert Ercan