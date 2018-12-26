İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gün İnşaat Kemerville projesini tamamladı

Gün İnşaat Kemerville projesini tamamladı
Gün İnşaat Kemerville projesini tamamladı

Gün İnşaat yeni bir yaşam merkezi olarak tasarladığı Kemerville projesini tamamladı. Şirket, projede kalan son evler için indirim yaptı.

Gün İnşaat tarafından, yeni açılan İstanbul Havalimanı'na yakınlığı nedeniyle ilginin arttığı Göktürk bölgesinde yeni bir yaşam merkezi olarak tasarladığı Kemerville projesini tamamladı. Projede yer alan, büyüklükleri 130 metrekare ile 184 metrekare arasında değişen 2+1, 3+1, ve 4+1 çatı ve bahçe dubleksinin büyük çoğunluğu satıldığı bilgisini veren Gün İnşaat Genel Müdürü Yüksel Günver, son evler için kampanya yapıldığını duyurdu. 

40 adet çatı ve bahçe dubleksinden oluşan projede evlerin büyük bir kısmının satıldığını söyleyen Günver, "Kemerville Projesini 2018 yılı sonunda tamamladı. Temiz havası, sakinliği, ormana yakın konumuyla ilgi çeken proje, büyük sitelerde birbirine yabancı yaşam modeline alternatif olarak tasarlandı. Dublekslerin büyük kısmı satılırken, kalan son 5 tanesi çatı dubleksi şeklinde ve tümü orman manzaralı. Ayrıca alıcılar yüzde 15 indirimle sahip olacak" dedi.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.