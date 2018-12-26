Gün İnşaat Kemerville projesini tamamladı

Gün İnşaat tarafından, yeni açılan İstanbul Havalimanı'na yakınlığı nedeniyle ilginin arttığı Göktürk bölgesinde yeni bir yaşam merkezi olarak tasarladığı Kemerville projesini tamamladı. Projede yer alan, büyüklükleri 130 metrekare ile 184 metrekare arasında değişen 2+1, 3+1, ve 4+1 çatı ve bahçe dubleksinin büyük çoğunluğu satıldığı bilgisini veren Gün İnşaat Genel Müdürü Yüksel Günver, son evler için kampanya yapıldığını duyurdu.

40 adet çatı ve bahçe dubleksinden oluşan projede evlerin büyük bir kısmının satıldığını söyleyen Günver, "Kemerville Projesini 2018 yılı sonunda tamamladı. Temiz havası, sakinliği, ormana yakın konumuyla ilgi çeken proje, büyük sitelerde birbirine yabancı yaşam modeline alternatif olarak tasarlandı. Dublekslerin büyük kısmı satılırken, kalan son 5 tanesi çatı dubleksi şeklinde ve tümü orman manzaralı. Ayrıca alıcılar yüzde 15 indirimle sahip olacak" dedi.