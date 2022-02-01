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Günay Girik'ten şok suç duyurusu

Günay Girik'ten şok suç duyurusu
Günay Girik'ten şok suç duyurusu

Korona virüse bağlı çoklu organ yetmezliği sebebiyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Fatma Girik’in kardeşi Günay Girik, hem hastane yönetimi hem de sanatçının manevi kızı ve yeğeni olan Ahu Turanlı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Günay Girik’ten şok suç duyurusu - Tıkla İzle

24 Ocak 2020'de korona virüse bağlı olarak çoklu organ yetmezliği sonucu vefat eden Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik, şok bir suç duyurusunda bulundu. Avukatı Akın Centilmen aracılığıyla Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyusunda bulunan Girik, hem hastanenin hem de Ahu Turanlı'nın ünlü sanatçının korona virüse yakalanmasında ihmali olduğunu iddia etti.

Girik'in avukatı Akın Centilmen, yaptığı açıklamada “Fatma Hanım'ın uzun yıllardır bakıcılığını yapan Türkmen asıllı kadın, refakatçi olarak hastaneye geldiğinde kendisini iyi hissetmediğini ve Covid-19 testi yaptırmak istediğini söylüyor. Ahu Hanım test fiyatının bin TL olduğunu öğrenince test yaptırmaktan vazgeçiyor. Birkaç gün geçtikten sonra Fatma Girik'in korona virüse yakalandığı anlaşılıyor ve 2-3 gün içerisinde yaşamını yitiriyor. Burada hem testi yaptırmayan Ahu Hanım hem de bakıcının beyanına rağmen test yapmadan bakıcının refakatçi olmasına izin veren hastane yönetiminin ihmali var” dedi.

Centilmen, Fatma Girik'in ölümünde ihmali olduğu gerekçesiyle Ahu Turanlı ve hastane yönetimi hakkında suç duyurusunda bulunduklarını, dosyanın İstanbul'a gönderileceğini ve soruşturmanın İstanbul'da yürütüleceğini dile getirdi.

Hamdi Yörür - Eren Ayhan
 

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