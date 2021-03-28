‘Günaydın' demek için girdiği pastanede az kalsın canından oluyordu

Olay, Erzincan merkez Ordu Caddesi üzerinde bulunan bir pastanede sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, pastaneyi işyeri çalışanları sabah saatlerinde açtı. Bu sırada K.Ç., pastanenin önünden geçerken arkadaşı olan işyeri çalışanlarına ‘günaydın', ‘hayırlı işler' demek için içeri girdi.

Hemen ardından ise elinde bıçak bulunan E.Ş., içeri girdi. Saldırgan E.Ş., dün akşam pastanede tartıştığı çalışanı görmeyince pastanede bulunan B.G. ve K.Ç.'ye saldırdı.

Hiç tanımadığı kişi tarafından bıçaklanan K.Ç., ağır yaralandı, saldırgan E.Ş., işyerinin camına da zarar vererek kaçtı. Yaralı K.Ç., ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından polisin başlattığı çalışmada saldırgan yakalandı, suç aleti bıçağı ise Barış Manço Parkına attığını belirtti.Göz altına alınan E.Ş., gerekli tahkikatın yürütülmesi için Asayiş Şubeye götürüldü.