Günde 5 vakit sürünerek namaz kılmaya geliyor

4 yıl önce Türkiye'ye gelen doğuştan engelli Aden Ahmet Abdi, burada ibadetini yerine getirmek için tekerlekli sandalyesinden inip namaz kılmaya sürünerek gidiyor. Abdi, günde 5 vakit, evinin yakınındaki cami yerine, asansörü olan, 1 buçuk kilometre uzaklıktaki camiye geliyor. Abdi için, cami girişine engelli rampası ve engelli dubaları konuldu.

Cami imamı Hasan Beytullah Şanlı, Abdi'nin engelli rampası ve asansörü olduğu için bu camiye geldiğini belirterek, “Sabah namazları ve yatsı namazları da dahil olmak üzere geliyor. Geldiğinde de engelli rampasından çıkışı tekerlekli sandalyesiyle asansörden inişi, asansörden sonra kapının dışında arabasını bırakıyor ve tabiri caizse sürüne sürüne geliyor buraya kadar. Kimseden de herhangi bir yardım almıyor. Bazen ben oluyorum bazen dursun abimiz var cemaatimizden kucaklayıp getirelim diye yeltendiğimiz zaman ama durun diyor ben sevap işliyorum bu benim için spor diyor. Kimseden yardım almadan buraya kadar geliyor” diye konuştu.

Kemal Diri - Mert Cerrahoğlu

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