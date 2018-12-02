Gündem İdlib

Dünyanın gündemindeki birçok konuda kilit ülke konumundaki Türkiye'ye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın G20'deki diploması trafiği devam ediyor.

Önceki gün İngiltere Başbakanı Theresa May ve Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer ile bir araya gelen Erdoğan, dün önce Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüştü. Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iki liderin karşılıklı iş birliğini güçlendirmek ve uluslararası alanda koordinasyonu artırmak için hazır olduklarını ifade ettikleri duyuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise aynı görüşmede Xi'ye Çin ile olumlu ilişkileri sürdürmekten son derece memnun olduğunu belirtti.

Erdoğan daha sonra Japonya Başbakanı Şinzo Abe'yi kabul etti. Ardından da Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri ile gö-rüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelen Erdoğan, Suriye ile ilgili daha çok adım atılması gerektiğine dikkat çekerek, “Atmamız gereken çok daha farklı adımların olduğuna inanıyorum. Çok kısa da olsa dar çerçevede İdlib ile ilgili bir görüşme yapmayı doğru buluyorum” dedi. Erdoğan, “G20 marjında bir araya gelmek beni son derece mutlu etti. Bu ara hayati konularda görüşme fırsatımız oldu. Bizler görüşürken arkadaşlarımız bir araya geldiler” ifadesini kullandı.

PUTİN'DEN TEŞEKKÜR

Putin de, Erdoğan'a Suriye konusundaki hassasiyeti için müteşekkir olduğunun altını çizerek, “İstanbul'da yaptığımız son görüşmeden sonra, hâlâ çözülmesi gereken meselelere dair çözümler üretildiği için teşekkür ederim. Türkiye dış politikasının bağımsızlığını ve bir ortak olarak güvenilirliğini bir kez daha doğruladı” diye konuştu. Ticari ilişkilerde de istikrarlı bir artış olduğuna dikkati çeken Putin, şunları kaydetti: “Türk Akımı projesinin ulusal ekonomimizin ve enerji güvenliğinin sağlanmasına büyük katkısı olmaktadır. Sadece bizler için değil bütün Avrupa çapında bu söz konusu olacaktır. Ayrıca çok farklı alanlarda iş birliğimiz devam etmektedir. Aramızdaki ticari ilişkilerde oldukça istikrarlı bir artış var. Bunu hem geçen yıl hem bu yıl gördük. Bu toplantıyı verimli iş birliğimizin bir göstergesi olarak addediyorum. İş birliğimizde çok önemli ilerlemeler kaydediyoruz. İstanbul toplantısı sonrasında da bu ilerlemeye dair çok güzel sinyaller, mesajlar almaya devam ediyoruz.”

Başkan Erdoğan: Fırat'ın doğusunu da yakında temizleyeceğiz

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

∂ Rum kesimi, Kıbrıs Türkü'nün asli haklarını görmezden gelen mütecaviz politikalarını devam ettirdikçe gerekli önlemleri almayı sürdüreceğiz. Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarının asli sahiplerinden KKTC'nin haklarının emrivakilerle gasbedilmesine asla izin vermeyeceğiz.

∂ Suriye'nin kuzeyinde ülkemizin güvenliğine tehdit oluşturan hiçbir yapıya izin vermeyeceğiz.

∂ Fırat'ın batısını olduğu gibi doğusunu da bölücü terör örgütünün zulmünden ve işgalinden çok yakın bir zamanda kurtaracağız.

∂ Yaptığımız görüşmelerle kısmi olarak vizelerin kaldırılması kararını Sayın Putin verdi.

∂ Hadiseden haberdar olduğumuz andan itibaren, Kaşıkçı cinayetini aydınlatmak için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Suudi yönetimi tarafından önce inkâr edilen, ardından çarpıtılmaya çalışılan ve nihayetinde kabullenilen bu cinayet, Türkiye'nin kararlı tavrı sayesinde açığa çıkmıştır. Bu olayı asla siyasi bir mesele olarak görmedik. Bizim için bu olay alçakça bir cinayettir ve öyle de kalacaktır. Bu konu dünya için bir samimiyet testi olmuştur. 7,5 dakika süren bu cinayetin delillerini diğer ülkelere de verdik.

∂ Trump'la Membiç'i, Halkbank konusunu ve FETÖ elebaşının iadesini de konuştuk. Umutluyum, temenni ederim ki bu konularda olumlu adımlar atarız.

“Terörün her türlüsüne” kınama

Arjantin'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin Sonuç Bildirgesinde uluslararası düzenin kurallara bağlı şekilde sürdürülmesine, ABD'nin itirazlarına rağmen Paris İklim Anlaşması'nın aynen uygulanmasına ve Dünya Ticaret Örgütünün reforme edilmesine vurgu yapıldı. Bildirgede ayrıca terörün her türlüsünün güçlü şekilde kınandığı belirtilerek, Hamburg'daki G20 Zirvesi'nde beyan edilen terörle mücadele açıklamasının arkasında durulduğu kaydedildi. Bu arada G20 teşkilatının 2019 dönem başkanının Japonya, 2020 dönem başkanının Suudi Arabistan olduğu açıklandı.

Türkiye gazetesi