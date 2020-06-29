Gündem ‘normalleşme'

Külliye'de, maske takılarak ve sosyal mesafe kurallarına uyularak yapılacak toplantıda, koronavirüs ile mücadele kapsamında 1 Haziran'da hayata geçirilen normalleşme adımlarının sonuçları ele alınacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapacağı toplantıda 1 Temmuz'da normalleşme kapsamında atılacak adımlar da gözden geçirilecek.

Toplantıda, Libya ve Akdeniz'de atılan adımların da gündeme gelmesi bekleniyor. Kısa bir süre önce Libya'ya giden Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bu temasla ilgili kabineyi bilgilendireceği belirtiliyor. Libya Başbakanı Fayiz es- Sarrac ile yapılacak yeni iş birlikleri de bu kapsamda gündeme gelecek başlıklar arasında yer alıyor. Terörle mücadelede atılan adımlar da yine kabine gündeminde olacak. Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun terörle mücadele kapsamında yapılan son operasyonlar hakkında bir bilgilendirme yapacağı belirtiliyor.



​Türkiye Gazetesi