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Gündem olmuştu, sincap Alvin yeni yuvasında

Gündem olmuştu, sincap Alvin yeni yuvasında
Gündem olmuştu, sincap Alvin yeni yuvasında

Kocaeli’de sevimli halleriyle herkesin yüzünde tebessüm oluşturan sincap Alvin, rehabilitasyonunun ardından doğaya bırakıldı.

Gündem olmuştu, sincap Alvin yeni yuvasında - Tıkla İzle

Kocaeli'nin Başiskele ilçesine bağlı olan Yuvacık'ta Enes ve Minel Kılıç çiftinin bulup sahiplendiği sincap Alvin; çay içmesiyle, patates yemesiyle dikkat çekmiş ve yürek ısıtan görüntüler vermişti.

Çiftin doğaya saldığı halde doğaya dönmeyip eve dönen sincabın yeni adresi Ormanya olmuştu. Alvin ismi verilen sincap, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınmıştı.

Aileden teslim alınan ve Ormanya'daki Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülen Alvin, veteriner kontrolünden geçtikten sonra karantinaya alındı.

Sincap Alvin, 15 günlük rehabilitasyon sürecinin ardından Enes Kılıç'ın ilk bulduğu yerde doğal yaşam alanına bırakıldı.

Ömer Faruk Kıyak
 

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