Gündüz vakti arabanın camını kırıp, çantayı çaldılar

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Helikopter Pisti yanındaki otoparkta saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdar Özkan, 34 BOD 103 plakalı otomobilini otoparka park ederek yanındaki bir kişiyle birlikte hastaneye gitti. Yarım saat sonra hastaneden tekrar otoparka dönen Özkan, otomobilinin arka sol camının kırıldığını, arka koltukta bulunan, içinde bir miktar para ve kredi kartları olan kol çantasının çalındığını fark etti. Olay yerine gelen olay yer inceleme ekipleri otomobilde parmak izi bulamazken, camın levye ile kırıldığını tespit etti.

Yüzlerce arabanın bulunduğu otoparkta güvenlik kamerası olması gerektiğini belirten Serdar Özkan, “Sabah hastaneye geldik. Yarım saat içerisinde işimiz bitti. Aracın yanına geldiğimizde camın patlatıldığını ve kol çantasının çalındığını fark ettik. Buralarda bir kamera yok. Çok uzakta bir kamera var ama o da buraları almıyor. Tamamen kör nokta burası.

Yüzlerce dönüm arazi içerisinde bir tane bile kamera yok. Böyle kötü bir olay bizim başımıza geldi ama inşallah başkasının başına gelmez. Yetkililerden buraya bir kamera koymasını istiyoruz. Çünkü burada her an başka bir hırsızlık olabilir” dedi. Özkan, daha sonra şikayetçi olmak için karakola gitti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Erdi Demür