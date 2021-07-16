Gündüz vakti laptop hırsızlığı kamerada

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde bir eğitim kurumunda meydana geldi. Bir şahıs girdiği binadaki özel eğitim kurumunun kapısının açık olduğunu fark etti. İçerideki kurs müdürünün namaz kılmasını fırsat bilen şahıs, masa üzerinde bulunan laptopu elindeki poşete koyarak binadan çıktı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda hırsız rahat tavırları ile dikkat çekti.

Bülent Ürenay, “Cumartesi günü saat 3 sıralarıydı, o gün kursta kimse yoktu, kurs müdürümüz bulunuyordu sadece. O da kimse yok diye koridorda namaz kılıyor. Arkadaş o esnada kapının açık olduğunu, masanın üzerinde laptop olduğunu fark ediyor. Laptopu alıyor çıkıyor gidiyor ve sadece girişte kameramız olduğu için oraya da yansıyor arkadaş. Anında kurs müdürüm beni arıyor, ben kuruma geliyorum polisi arıyorum. Polis ekipleri geldi hemen beraber kamera kayıtlarına baktığımızda bir vatandaşın bu şekilde girip çıktığını kamera kayıtlarında gördük. Şikayetçi olduk, sonucunu bekliyoruz sadece” dedi.

Furkan Çon

İLGİLİ HABER Hırsızlar 200 bin liralık gümüş takıyı böyle çaldı

İLGİLİ HABER Kadın hırsızlık çetesi alarm sökücüyle bin liralık elbise çaldı

İLGİLİ HABER Mühendis kılığına girip şantiyelerden hırsızlık yapıyordu, kıskıvrak yakalandı

İLGİLİ HABER Kahraman kasiyer hırsızlık girişimini engelledi

İLGİLİ HABER Bahçelievler'de sadaka kutusu hırsızı kamerada