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Gündüzü ayrı, gecesi ayrı güzel

Gündüzü ayrı, gecesi ayrı güzel
Gündüzü ayrı, gecesi ayrı güzel

Türkiye'nin ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nin en önemli turizm merkezlerinden Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı dünyaca ünlü Uzungöl'ün güzelliği mevsimler değişse de değişmiyor.

Gündüzü ayrı, gecesi ayrı güzel - Tıkla İzle

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı doğal güzellikleri ile dünyaca ünlü Uzungöl, bölgenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışına maruz kaldı. Her mevsim turistlerin ve doğa tutkunlarının cazibe merkezi olan Uzungöl'de tatillerini geçiren az sayıdaki turistler de yağan karın tadını çıkardı. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği beyaz örtüyle kaplı Uzungöl gecesi ve gündüzü ile eşsiz güzellikler sunarken, kar kalınlığının 15 santimetreyi bulduğu doğa harikası havadan çekilen görüntüsü ile de kendini bir kez daha hayran bıraktı.

Abdullah Özen

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