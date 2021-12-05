Güneş çıkınca soluğu denizde aldılar

İlçede aralıklarla devam eden sağanak yağış dün kuvvetini arttırmış, gece derelerin taşmasıyla bazı evleri su basmıştı. Sağanak yağış sonrası bugün parçalı bulutlu bir havanın hakim olduğu Bodrum'da güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, sahillere ve kentin işlek noktalarına akın etti. Kimileri yürüyüş yaptı, kimileri balık tuttu, kimileri de denizin tadını çıkardı.

Kumbahçe sahilinde balık tutan İrfan Şardağ, “Bodrum'un havası böyle. Bir güzel, bir kötü. Dün mükemmel bir yağmur vardı. Uzun zamandır da beklediğimiz bir şeydi” diye konuştu.

Paşatarlası sahilinde deniz ve güneşin keyfini çıkaran Neriman Akça, “Denizin en güzel zamanı. Bodrum'un en güzel

zamanı. Biz Bodrumseverler bu zamanları çok severiz. Yazın artık çok kalabalık. Keyfini çıkarmak lazım, anın keyfini çıkarıyoruz. Bu herkese nasip olacak bir şans değil. Deniz temiz, güneş var, daha ne olsun?” diye konuştu.

Bodrum'da pazartesi gününden itibaren yine fırtına ve yağış bekleniyor.

Hamdi Yörür

