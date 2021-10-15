Güneş ışığında renk değiştiren terlik Türkiye'de üretildi

Yaklaşık 210 yıldır deri sektöründe hizmet veren ve 1978 yılından itibaren terlik, ayakkabı sektöründe ürettiği ürünleri hem Türkiye'nin hem de dünyanın dört bir tarafına gönderen Akınal firması, uzun süredir yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları kapsamında gün ışığına çıktığında renk değiştiren terlik üretti. Dünyada ve Türkiye'de ilk kez üretilen terliklerle yetişkinler ve çocuklar için terlik giymeyi daha eğlenceli hale getirirken aynı zamanda 2 renkli olmasından dolayı fiyat avantajı sunmayı hedefliyor. İlk etapta 4 renkte sınırlı sayıda EVA maddeden üretilen terlikler, Avrupa standartlarında yapılan sağlık testlerinden de başarı ile geçti.

Terliklerin Mart ayından itibaren seri üretiminin yapılması planlanıyor.

''Kanserojen madde bulunmuyor''

Akınal Ayakkabıcılık Firmasının Yönetim Kurulu Üyesi Mete Akınal, terliklerin sağlık açısından da test edildiğini belirterek, ''Güneş ışığında renk değiştiren terlikleri dünyada ve Türkiye'de ilk kez biz üretmeyi başardık. Suda renk değiştiren tekstil gibi ürünlerin ardından yoğunlaştırdığımız Ar-Ge çalışmaları sonucu ile bu terlikleri üretebildik. Satın alınan tek üründe iki renk avantajı sunan terlikler, fiyat olarak da avantaj sağlıyor. Terliklerin çocuklar ve içlerindeki çocuğu kaybetmeyenler için ise eğlenceli olacağını düşünüyoruz. Terlikleri EVA malzemeden ürettik, dayanıklılık gibi çeşitli testlere tabi tuttuğumuz bu yeni ürünlere sağlık açısından da kimyasal testler yaptık. Kanserojen bir madde bulunmadı, hem çocuklar hem de yetişkinler rahatlıkla bu ürünü kullanabilir'' dedi.

Sınırlı sayıda üretildi

Mete Akınal, terliklerin ilk etapta belli bir sayıda üretildiğini, Mart ayında ise seri üretime geçileceğini de kaydederek, ''Güneş ışığında renk değiştiren ürünlerimizin üretimini belli bir limitte gerçekleştirdik. Yeni sezonda ürünlerimizi tüm dünyada ve Türkiye'de pazarlamayı hedefliyoruz. Şuanda limitli olarak satışa sunulan bu ürünlerimizi tüm mağazalarımızda bulabilirsiniz'' diye konuştu.



