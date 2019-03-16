Güneş'in jokeri Adem Ljajic!

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Adem Ljajic, Göztepe karşısında 4 farklı bölgede forma giydi. Mücadeleye sol kanatta başlayan yıldız oyuncu, 7. dakikada Adriano'nun sakatlanmasının ardından oyuna Necip dahil olana kadar sol bekte forma giydi. Adem'in sol bekte forma giydiği 5 dakikalık periyotta Ricardo Quaresma sağ açıktan sol açığa geçerken, Necip'in oyuna girmesiyle birlikte Teknik Direktör Şenol Güneş, Adem Ljajic'i sol açığa çekti. İkinci yarının başında Necip'i kenara alan Şenol Güneş, oyuna Lens'i dahil ederken kanatları da Lens-Quaresma ikilisine teslim etti. İlk yarıyı sağ açıkta tamamlayan Adem Ljajic, oyuna Jeremain Lens'in dahil olması sonrasında orta sahaya geçerek Atiba'yla yan yana oynadı.

Bozhan Memiş

