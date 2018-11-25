İstanbul'da tatil gününü değerlendirmek isteyen vatandaşlar, kıyı kesimlerinde bulunan ilçeleri tercih etti. O ilçelerden birisi de Arnavutköy oldu. Karaburun sahilinde vatandaşlar oltalarla balık tutarak dinlemeyi tercih etti. Bazı vatandaşlar kordon boyunca yürüyüş yaparken, bazıları da denizi izledi. Güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte balıkçılar da tekneleriyle denize açıldı. Tekneler hazırlıklarını tamamlayarak Karadeniz açıklarına ağlarını bıraktı. Güneşli hava hem vatandaşın hem de balıkçıların yüzünü güldürdü.

Ufuk Kıvık

