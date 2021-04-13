Güney Afrika, Covid-19 aşısı Johnson & Johnson'ın kullanımını askıya aldı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ile ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından günün erken saatlerinde yapılan açıklamada, nadir görülen bir tür kan pıhtılaşması ile olası bağlantıları üzerine tek dozluk Johnson & Johnson korona virüs (Covid-19) aşısının kullanımının askıya alınmasını önermişti. Açıklamanın ardından Güney Afrika'da Johnson & Johnson aşısı ile ilgili ABD'nin önerisine destek geldi.

Güney Afrika Sağlık Bakanı Zweli Mkhize düzenlediği basın toplantısında, Güney Afrika'nın ABD tarafından bildirilen potansiyel kan pıhtısı riskleri nedeniyle Johnson & Johnson korona virüs (Covid-19) aşısının piyasaya sürülmesini askıya aldığını belirtti. Bakan Mkhize, "Kan pıhtılaşmalarının gelişimi ile Johnson & Johnson aşısı arasındaki nedensel ilişki yeterince incelenene kadar aşıların piyasaya sürülmesini gönüllü olarak askıya almaya karar verdik" dedi.

Mkhize, Güney Afrika'da aşılanmış vatandaşlar arasında kan pıhtılaşması vakasının tespit edilmemesine rağmen, FDA'nın tavsiyesinin "hafife alınmaması gerektiğine" dikkat çekerek, "Görüşmelerin yalnızca birkaç gün süreceğini umuyoruz. Elimizdeki ön kaynaklar göz önüne alındığında, bilim adamlarımız FDA kararının yalnızca ihtiyati tedbir temelinde olduğundan eminler ve bunun Johnson & Johnson aşısının tamamen geri çekilmesiyle sonuçlanmayacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı.