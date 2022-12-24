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Güney Afrika'da gaz tankerinde patlama: 8 ölü

Güney Afrika'da gaz tankerinde patlama: 8 ölü
Güney Afrika'da gaz tankerinde patlama: 8 ölü

Güney Afrika'nın Boksburg kentindeki bir gaz tankerinde meydana gelen patlama sonucu 8 kişi hayatını kaybetti. Patlama anı ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Güney Afrika'da gaz tankerinde patlama - Tıkla İzle

Güney Afrika'nın Boksburg kentinde köprüde sıkışan gaz tankerinde patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte ortalık savaş alanına döndü. Bölgeye itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Köprü yıkılırken, bazı araçlar hurdaya döndü. Patlamanın etkisiyle yakınlardaki bir hastanede de hasar meydana geldi. Acil Servis Sözcüsü William Ntladi, patlama sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralının hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
Patlamanın, gaz tankerinin köprüye sıkışarak yakıt sızıntısına yol açması sonucu meydana gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

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