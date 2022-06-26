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Güney Afrika'da gece kulübünde 20 cansız beden bulundu

Güney Afrika'da gece kulübünde 20 cansız beden bulundu
Güney Afrika'da gece kulübünde 20 cansız beden bulundu

Güney Afrika’nın Doğu Londra kentindeki bir gece kulübünde 20 kişinin cansız bedeni bulundu.

Güney Afrika'nın Doğu Londra kentinde yer alan Scenery Park'taki Enyobeni gece kulübünde henüz ölüm nedenleri belli olmayan 17 kişinin cansız bedeni bulunmuştu. Yetkililer gece kulübünde hayatını kaybedenlerin sayısının 20'ye yükseldiğini duyurdu. Hükümet tarafından yapılan açıklamada, "Sayı 20'ye yükseldi, 3'ü hastanede öldü. Durumu kritik olan 2 kişi var” denildi.

Güney Afrika Eyalet Topluluğu ve Güvenlik Departmanı yetkilisi Unathi Binqose, ölüm nedeninin izdiham olduğu iddialarını reddederek, “Ölülerin üzerinde görünür bir açık yara olmadığı için bunun bir izdiham olduğuna inanmak zor" dedi.

Güney Afrika'da bu sabah erken saatlerde bir gece kulübünde 17 kişinin cansız bedeni bulunmuş ve hayatını kaybeden kişilerin 18 ila 20 yaş arasında olduğu belirtilmişti.

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