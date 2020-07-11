İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Güney Afrika'da kilisede rehine krizi: 5 ölü

Güney Afrika'da kilisede rehine krizi: 5 ölü
Güney Afrika'da kilisede rehine krizi: 5 ölü

Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde bir kiliseye düzenlenen silahlı baskında 5 kişinin öldüğü ve rehin tutulan kişiler olduğu belirtildi.

Güney Afrika'da polis tarafından yapılan açıklamada, Johannesburg kentinin batısındaki bir kiliseye silahlı baskın düzenlendiği bildirildi. Açıklamada, Zuurbekom kasabasındaki Pentecost Holiness Kilisesi'nde yaşanan olayda 5 kişinin öldüğü ve rehin tutulanlar olduğu belirtildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin 30 kişiyi gözaltına aldığı ve 25'ten fazla silah ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, rehine krizinin sürdüğü kaydedildi.
Polis içeride kaç kişinin rehin alındığına ilişkin henüz açıklama yapmazken, yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada yaklaşık 200 kişinin rehin tutulduğu belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.