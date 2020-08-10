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Güney Afrika'da korona virüs vakaları artıyor

Güney Afrika'da korona virüs vakaları artıyor
Güney Afrika'da korona virüs vakaları artıyor

Korona virüsün en fazla etkilediği ülkelerden biri olan Güney Afrika’da vaka sayısı giderek artıyor. Hayatını kaybedenler için mezarlıklar genişletiliyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını hızla yayılmaya devam ediyor. Güney Afrika'da toplam korona vaka sayısı 559 bin 859'a yükselirken hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 408 oldu.

Ülkenin farklı şehirlerde sağlık önlemlerin alınmasına rağmen, yetkililer can kayıpları için Johannesburg güneyinde daha fazla mezar kazılmasını talimatını verdi.

Uluslararası Kızıl Haç Komitesi Afrika Tıp Danışmanı Stephen Fonseca, korona kapsamında Güney Afrika'da yaşanan durumun diğer Afrika ülkeleri için bir uyarı olarak görülmesi gerektiğini söyledi. Fonseca, "Toplu ölümlerin cenazelerini organize etmek için çok geç" dedi.

Yerel kaynaklara göre Güney Afrika, virüsü kontrol altına almak için çabalarına erken başlamasına rağmen yetersiz sağlık hizmetleri nedeniyle başarılı olamadı.

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