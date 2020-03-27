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Güney Afrika'da korona virüsten ilk ölüm

Güney Afrika'da korona virüsten ilk ölüm
Güney Afrika'da korona virüsten ilk ölüm

Güney Afrika Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, Çin’de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan korona virüs nedeniyle Güney Afrika’da ilk ölümlerin gerçekleştiğini, vaka sayısının ise bine ulaştığını belirtti.

Dünyaya yayılan ve binlerce insanın hayatını kaybetmesine yol açan korona virüs salgınında bilanço artıyor. Güney Afrika'da ilk ölümlerin gerçekleştiğini açıklayan Güney Afrika Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, 2 kişinin öldüğünü ve vaka sayısının 927'ye yükseldiğini belirterek “Bu sabah, üzücü bir haberle uyandık. Covid-19 kaynaklı ilk ölümlerimiz Batı Kap'da gerçekleşti” ifadelerini kullandı.

Ülkenin güneybatısında yer alan Batı Kap'da özel ve devlet hastanelerinde tedavi gören iki kişinin öldüğü ifade edilirken daha fazla ayrıntı verilmedi.

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