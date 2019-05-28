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Güney Afrika'da otobanda katliam: 9 ölü, 20 yaralı

Güney Afrika'da otobanda katliam: 9 ölü, 20 yaralı
Güney Afrika'da otobanda katliam: 9 ölü, 20 yaralı

Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde çok sayıda otomobil ve kamyonun karıştığı trafik kazasında 9 kişi hayatını kaybederken 20 kişi yaralandı.

Güney Afrika'nın en kalabalık otoyolu N3'te hareket halindeki 4 otomobil ve 4 kamyon çarpıştı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans gönderilirken polis yolu iki yönlü olarak kapattı. Meydana gelen kazada 9 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Belediye Sağlık Müdürü William Ntladi, "7 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, ölülerin bazılarının durumu kötü olduğu için kimlik tespitlerini henüz yapamadık" dedi.

Yerel yetkililer kazanın nedeninin henüz netleştirilemediğini, soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.  

Serkan Bayar


 

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