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Güney Afrika'da sel ve toprak kayması: 51 ölü

Güney Afrika'da sel ve toprak kayması: 51 ölü
Güney Afrika'da sel ve toprak kayması: 51 ölü

Güney Afrika’da bir süredir etkili olan yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymalarında 51 kişi hayatını kaybetti.

Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal eyaletinde son birkaç gündür etkisini sürdüren yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymalarında 51 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Bölgede görülen yağışların ve fırtınanın bir süre daha etkili olacağı belirtilirken, Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'nın afet bölgesine gideceği aktarıldı.
Ramaphosa yaptığı açıklamada, "Kalbimiz yakınlarını kaybeden ailelerin, yaralananların ve mülklerini yitirenlerin yanında. Bu durum bizi yaşananlardan etkilenenler için ülke olarak birlik olmaya çağırıyor” ifadelerine yer verdi.  

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